Il rapper coccola la piccolina e la bacia teneramente
Tony Effe si è calato perfettamente nel ruolo di papà! A casa con Giulia De Lellis e la piccola Priscilla, nata l’8 ottobre al Gemelli di Roma, il trapper posta un breve video con la neonata. A petto nudo e con un cappellino in testa, Tony tiene il braccio la figlia avvolta in una tutina rosa tenue, la bacia e le ripete “Basta”. Il motivo non è chiaro, tanto che la stessa De Lellis chiede: "Ma perché ‘basta’ amo'?".
Giulia De Lellis e Tony Effe sono tornati a casa dopo la nascita di Priscilla. “Grazie a tutti per l’amore: Priscilla è sommersa!” ha scritto Giulia De Lellis postando la manina della figlia. “Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Non sono riuscita a rispondere a nessuno, ma vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi!”. E conclude con un altro pensiero dolcissimo: “Mi devo ancora riprendere da ‘sta botta d’amore, sono in estasi totale” ha aggiunto.
Giulia de Lellis e Tony Effe sono diventati genitori mercoledì 8 ottobre. "La nostra bambina è qui" ha scritto Giulia a commento di una foto di Tony con la neonata, aggiungendo "E come ve lo spiego...". La coppia aveva annunciato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Hanno condiviso alcuni scatti intimi e romantici in cui si vedeva il pancione, rivelando subito il sesso del bebè e il nome scelto. L'influencer e il trapper stanno insieme da poco più di un anno (la scintilla è scoccata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma non hanno mai avuto dubbi sul fatto che fossero destinati a stare insieme e a mettere su famiglia.
