Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata romana con Priscilla
La coppia paparazzata a Roma con tutta la famiglia al seguito
Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati avvistati nel centro della Capitale durante una tenerissima passeggiata insieme alla loro baby Priscilla, nata l'8 ottobre. A completare il quadretto perfetto, le due nonne – Annarita e Sandra – che sembrano già perdutamente innamorate della nipotina. Le immagini della famiglia allargata in giro per Roma sono state pubblicate da "Diva e donna".
Giulia De Lellis non nasconde la gioia immensa di questi giorni, ma nemmeno le difficoltà che il ruolo di mamma porta con sé. Su Instagram l'influencer ha condiviso un messaggio sincero e pieno d'amore: "La nuova vita in 3 è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa. È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. É un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso".
Dopo aver lasciato il Policlinico Gemelli di Roma e essere tornata a Milano con Tony e la loro piccola, Giulia aveva subito ringraziato il compagno per il supporto costante: "Grazie all'amore della mia vita che non mi ha mai lasciata un secondo". Poi la breve sparizione dai social, spiegata così al suo ritorno il 28 ottobre: "Ho avuto una febbre da mastite, un'infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole. Ce l'ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Sono viva". E poi: "Sono in una bolla d'amore per la mia bambina. Me la sono goduta, me la sto godendo, me la godrò ancora per un po'. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto, voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile".
La favola di Giulia e Tony è cominciata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Proprio lì sarebbe scattata la famosa scintilla. Lo ha rivelato Tony Effe nel suo libro "Non volevo ma lo sono": quello è stato l'attimo in cui la conoscenza si è trasformata in qualcosa di più grande.
