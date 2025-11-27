Dopo aver lasciato il Policlinico Gemelli di Roma e essere tornata a Milano con Tony e la loro piccola, Giulia aveva subito ringraziato il compagno per il supporto costante: "Grazie all'amore della mia vita che non mi ha mai lasciata un secondo". Poi la breve sparizione dai social, spiegata così al suo ritorno il 28 ottobre: "Ho avuto una febbre da mastite, un'infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole. Ce l'ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Sono viva". E poi: "Sono in una bolla d'amore per la mia bambina. Me la sono goduta, me la sto godendo, me la godrò ancora per un po'. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto, voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile".