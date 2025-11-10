Giulia De Lellis e Tony Effe, il primo mese di Priscilla

© Tgcom24
L'influencer e il rapper festeggiano insieme felici con la loro bimba
Giulia De Lellis e Tony Effe mettono a tacere le voci di crisi e di una possibile rottura dopo la nascita della piccola Priscilla. La coppia ha scelto di celebrare il primo mese di vita della loro bambina con una tenera torta e una serie di scatti di famiglia che mostrano complicità e affetto. “Il tempo sta passando così in fretta”, ha scritto l’influencer sui social, condividendo con i fan un momento intimo e sereno.
“Il suo primo mese – scrive Giulia De Lellis - Il mio da mamma e il suo da papà. Essere genitori è un viaggio pazzesco… il più incredibile, straordinario, intenso e complesso che ci sia. Ma senza dubbio il più bello della mia vita! Mi sento così benedetta che lei ci abbia scelti”.
Negli ultimi giorni, sul web girava voce di una separazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Si parlava di un presunto allontanamento dopo il parto, tanto che i due erano in crisi. Mentre i rumor si moltiplicavano, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno preferito il silenzio, evitando qualsiasi dichiarazione ufficiale. Ma le immagini pubblicate in occasione del primo mese della loro bimba parlano da sole: una festa dolce, tanti sorrisi e un clima familiare che smentisce, almeno per ora, qualsiasi voce di rottura. Tra abbracci, torta e sguardi complici, la coppia appare più unita che mai.
