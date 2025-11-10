Giulia De Lellis e Tony Effe, il primo mese di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe mettono a tacere le voci di crisi e di una possibile rottura dopo la nascita della piccola Priscilla. La coppia ha scelto di celebrare il primo mese di vita della loro bambina con una tenera torta e una serie di scatti di famiglia che mostrano complicità e affetto. “Il tempo sta passando così in fretta”, ha scritto l’influencer sui social, condividendo con i fan un momento intimo e sereno.