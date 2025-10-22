© Tgcom24
© Tgcom24
Il trapper tiene sulla spalla la neonata e la culla con dolcezza
© Tgcom24
© Tgcom24
Prima passeggiata romana per Tony Effe e Giulia De Lellis che portano la loro piccola Priscilla, nata il 7 ottobre, alle visite di routine e ne approfittano per fare due passi. La coppia preferisce tenere la bimba tra le braccia e il trapper la appoggia delicatamente alla sua spalla e la culla con tenerezza. Tra la folla della capitale i passanti non si accorgono della presenza dell’influencer e del cantante, ma la scenetta finisce nel mirino dei flash del settimanale “Chi”.
Tony Effe, 34 anni, ha il cappellino calato sugli occhi per non farsi riconoscere mentre cammina tra le strade di Roma stringevo a sé la sua bimba, che si addormenta sulla spalla del papà. Accanto c’è Giulia De Lellis, nella sua prima uscita da neomamma stanca ma felice, dopo il parto al Policlinico Gemelli. E’ la loro prima passeggiata a tre.
Per festeggiare l’arrivo di Priscilla, Tony Effe ha fatto a Giulia De Lellis un regalo importante, un “push present” (una tradizione nata negli Stati Uniti quella di un presente che si fa a una neo madre come buon auspicio) da 70 mila euro: un Eternity Set creato da Alessandro Bernini e composto da un anello ovale in oro giallo con diamanti naturali certificati, una collana da tennis in oro giallo, con oltre 20 carati di diamanti. All'interno, un'incisione segreta — 07.10.25 — una data sigillata per sempre in oro.
Le prime parole di Giulia De Lellis dopo essere tornata a casa dopo la nascita di Priscilla sono dolcissime: “Grazie a tutti per l’amore: Priscilla è sommersa! - ha scritto postando la manina della figlia - Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Non sono riuscita a rispondere a nessuno, ma vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi! Mi devo ancora riprendere da ‘sta botta d’amore, sono in estasi totale”.
Giulia de Lellis e Tony Effe sono diventati genitori il 7 ottobre. "La nostra bambina è qui" ha scritto Giulia a commento di una foto di Tony con la neonata, aggiungendo "E come ve lo spiego...". La coppia aveva annunciato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Hanno condiviso alcuni scatti intimi e romantici in cui si vedeva il pancione, rivelando subito il sesso del bebè e il nome scelto. L'influencer e il trapper stanno insieme da poco più di un anno (la scintilla è scoccata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma non hanno mai avuto dubbi sul fatto che fossero destinati a stare insieme e a mettere su famiglia.
© Tgcom24
© Tgcom24