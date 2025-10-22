Giulia de Lellis e Tony Effe sono diventati genitori il 7 ottobre. "La nostra bambina è qui" ha scritto Giulia a commento di una foto di Tony con la neonata, aggiungendo "E come ve lo spiego...". La coppia aveva annunciato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Hanno condiviso alcuni scatti intimi e romantici in cui si vedeva il pancione, rivelando subito il sesso del bebè e il nome scelto. L'influencer e il trapper stanno insieme da poco più di un anno (la scintilla è scoccata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma non hanno mai avuto dubbi sul fatto che fossero destinati a stare insieme e a mettere su famiglia.