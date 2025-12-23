Giulia De Lellis: "Ecco perché non mostro mia figlia sui social”

L'influencer parla della maternità, della gravidanza vissuta con difficoltà e della decisione di proteggere la piccola dai riflettori digitali
Giulia De Lellis sceglie la sincerità e lo fa senza filtri, raccontando sui social la sua nuova vita dopo la mternità. Diventata mamma della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe, lo scorso ottobre, l'influencer risponde alle domande dei suoi follower chiarendo uno dei punti che più hanno fatto discutere negli ultimi mesi: la decisione di non mostrare la bambina sui social. Una scelta consapevole, maturata dopo un percorso personale intenso e tutt’altro che semplice, che l’ex volto televisivo ha deciso di condividere con parole misurate e molto dirette.
A chi le chiede perché sui suoi profili non compaiano immagini della figlia, Giulia risponde senza giri di parole. Per lei non si tratta di una strategia né di una presa di distanza dal pubblico, ma di una forma di tutela. Alcune cose, spiega, sono troppo preziose per essere esposte a tutti e la maternità rientra tra queste. La scelta di mantenere privata la dimensione più intima della sua vita nasce dal desiderio di vivere questo nuovo capitolo con serenità, senza pressioni esterne e senza trasformare la figlia in un contenuto. Un confine che l’influencer ha deciso di tracciare con fermezza, pur continuando a condividere riflessioni, emozioni e momenti del suo quotidiano.
Nel corso del racconto, Giulia De Lellis è tornata anche sui mesi della gravidanza, descrivendoli con grande onestà. Un periodo importante, certo, ma non facile. L’influencer ha spiegato che l’attesa non è stata “piacevole”, allontanandosi volutamente dall’immagine idealizzata e patinata che spesso accompagna la maternità sui social. Un racconto che ha colpito molti, perché rompe uno schema ormai consolidato e restituisce un’esperienza più reale, fatta anche di fatica, fragilità e momenti complessi. Senza negare la gioia, ma senza nemmeno edulcorare la realtà.
Non è la prima volta che Giulia De Lellis affronta il tema della maternità con questo approccio. Già nei mesi precedenti aveva preso posizione contro voci e indiscrezioni circolate online, ribadendo come notizie così personali dovrebbero essere comunicate solo dai diretti interessati. Oggi, con la nascita della figlia, quella linea appare ancora più chiara: raccontare quando lo sente, proteggere quando serve. Un equilibrio delicato, soprattutto per chi ha costruito gran parte della propria carriera sulla condivisione, ma che sembra rispecchiare una nuova consapevolezza.
Come spesso accade, la decisione di non mostrare la bambina ha diviso il pubblico. C’è chi la sostiene e chi fatica a comprenderla. Giulia, però, non sembra interessata al consenso a tutti i costi. La priorità, oggi, è un’altra: vivere la maternità secondo i propri tempi e le proprie regole, senza rinunciare a se stessa ma nemmeno alla protezione di ciò che conta di più. E se i social restano una parte importante della sua vita, è chiaro che non saranno l’unico luogo in cui far crescere questa nuova storia.