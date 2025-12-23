Giulia De Lellis: "Ecco perché non mostro mia figlia sui social”

Nel corso del racconto, Giulia De Lellis è tornata anche sui mesi della gravidanza, descrivendoli con grande onestà. Un periodo importante, certo, ma non facile. L’influencer ha spiegato che l’attesa non è stata “piacevole”, allontanandosi volutamente dall’immagine idealizzata e patinata che spesso accompagna la maternità sui social. Un racconto che ha colpito molti, perché rompe uno schema ormai consolidato e restituisce un’esperienza più reale, fatta anche di fatica, fragilità e momenti complessi. Senza negare la gioia, ma senza nemmeno edulcorare la realtà.