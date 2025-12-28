Giulia De Lellis e la scelta di non mostrare sua figlia: un atto di amore necessario, ecco perché

In un’epoca in cui la condivisione di immagini e momenti personali è diventata routine quotidiana, la decisione di alcune celebrità di proteggere pubblicamente la privacy dei propri figli risuona come un segnale forte. È il caso di Giulia De Lellis, tra le influencer italiane più seguite, che ha scelto di non mostrare il volto della figlia Priscilla sui propri profili social. "Le cose belle le proteggo. Ho imparato a fare questa cosa e mi fa sentire meglio", ha dichiarato la stessa influencer su Instagram. Una posizione che trova il consenso di molti esperti perché l’iper-esposizione precoce può avere conseguenze nel tempo.