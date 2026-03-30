Telegram e le altre app di messaggistica: dove germogliano le chat dell'orrore

E poi ci sono i fratellini minori. C'è Discord lanciata nel 2015 negli Usa che utilizza server telematici con chat vocali e testuali. È molto diffusa tra i giovani e le community di gamer, cioè di appassionati di videogiochi. Poi c'è Signal, lanciata nel 2014 da Signal Foundation, basata sulla crittografia avanzata e sulla privacy dei suoi utenti. È un app un po' di nicchia ma molto citata nel dibattito sulla sicurezza. Viber è invece un'applicazione lanciata dall'imprenditore israeliano Marco Talmon, oggi di proprietà dell'azienda giapponese Rakuten, molto diffusa in Europa dell'Est e in Medio Oriente.