Elezioni in Moldavia: vince il partito filo-Ue, ma l’opposizione filorussa prova a formare governo

Le elezioni si sono svolte in un clima di forte pressione. Secondo fonti governative e media internazionali, il processo elettorale è stato disturbato da attacchi informatici e tentativi di disinformazione. In particolare, sono stati segnalati falsi allarmi bomba, campagne coordinate sui social e l'uso di canali Telegram legati a personalità filo‑Cremlino. In alcune località, come la Transnistria e la Gaugazia, si sono verificati movimenti sospetti di elettori. Diverse decine di persone sono state arrestate con l'accusa di tentativi di manipolare il voto. Le autorità hanno anche escluso dalle liste elettorali il partito filo‑russo "Heart of Moldova", sostenendo la sua irregolarità legale.