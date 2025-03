Prospero, le chat dell'orrore: "Non chiamare i soccorsi" | Andrea poteva salvarsi

"Entra in call, parla con un morto". "È morto davvero", scrive Valemno. "E come sai che non trolla?", risponde Thomas Burberry. "Ha mandato il video". "Manda". Inizia così la chat tra i due prima dei dubbi sull'ambulanza. Messaggi agghiaccianti, come scrive il Messaggero, uno spettacolo tanto aberrante da consentire al giudice per le indagini preliminari Margherita Amodeo di ravvisare, oltre al rischio di reiterazione del reato per cui gli sono stati vietati tutti i tipi di comunicazione, anche il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova tra le esigenze per cui ha disposto gli arresti domiciliari per il 18enne della provincia di Roma. Perché, si legge nell'ordinanza di custodia cautelare, "proseguono gli approfondimenti investigativi al fine di accertare le responsabilità di eventuali altri soggetti e sussiste il pericolo che l'indagato elimini fonti di prova tramite cancellazioni di chat o di altre conversazioni avvenute in rete".