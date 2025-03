Morte Andrea Prospero, recuperati i dati da Sim e cellulari | La madre dell'arrestato: "Mi crolla il mondo addosso"

Le indagini sulla morte di Andrea Prospero si concentrano sull'analisi delle 60 schede Sim, dei cinque cellulari e del Pc utilizzati dallo studente trovato senza vita in una camera in affitto nel centro di Perugia. Gli inquirenti, che hanno recuperato tutti i dati sui dispositivi elettronici, sono intenzionati a ricostruire la rete dei contatti del 19enne. Un 18enne romano è stato posto agli arresti domiciliari per istigazione al suicidio, mentre un giovane residente in Campania è indagato per la cessione del farmaco oppiaceo assunto da Prospero.