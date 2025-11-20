Logo Tgcom24
Cronaca
VOLEVA INVIARE DENARO

Pedopornografia, anziano arrestato con mille file nel cellulare

20 Nov 2025 - 10:17
© Ansa

© Ansa

A Ravenna un 79enne originario di Enna è stato arrestato dalla polizia con un migliaio di file pedopornografici nel telefonino. Secondo quanto riportato dal "Resto del Carlino", l'anziano si è presentato in un istituto per inviare soldi all'estero. Davanti ad alcune difficoltà tecniche, ha passato il cellulare all'impiegata per farsi aiutare: a quel punto la donna ha capito che il dispositivo conteneva file con minorenni e ha avvisato la Questura. Il successivo sequestro dello smartphone e di alcune sim, ha consentito agli agenti di rinvenire i file incriminati tra le chat di Whatsapp e Telegram. 

