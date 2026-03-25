La decisione è arrivata dopo oltre 40 ore di deliberazione, distribuite su nove giorni, e a più di un mese dall'udienza di apertura. La donna ha affermato di avere iniziato a usare YouTube a 6 anni e Instagram a 9, e ha dichiarato alla giuria di aver trascorso "tutto il giorno" sui social media durante l'infanzia. Meta e YouTube, di proprietà di Google, erano gli altri due imputati rimasti nel caso, dopo che TikTok e Snapchat avevano raggiunto un accordo extragiudiziale prima dell'inizio del processo. La sentenza ha inferto un duro colpo alle due aziende, storicamente tutelate dalla Sezione 230 del Communications Decency Act.