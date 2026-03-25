Storico verdetto

Usa, giuria in California riconosce colpevoli Meta e Google: "I social creano dipendenza sui minori"

Nasce tutto dalla denuncia di una ventenne secondo la quale l'uso precoce dei social media avrebbe aggravato i suoi problemi di salute mentale

25 Mar 2026 - 19:32
© Ansa

© Ansa

Una sentenza destinata a fare storia. Un tribunale di Los Angeles, Usa, ha ritenuto Meta e Google responsabili in una causa senza precedenti, volta a ritenere le piattaforme di social media responsabili dei danni arrecati ai minori che utilizzano i loro servizi. Il processo è partito dalla denuncia di una ventenne californiana, Kaley G.M., che ha testimoniato che YouTube (proprietà di Google, ndr) e Instagram (proprietà di Meta, ndr) hanno istigato la sua depressione e pensieri suicidi durante l'infanzia.

Leggi anche

Prof accoltellata in una scuola della Bergamasca, Valditara: "Impatto negativo dei social"

Litiga con un coetaneo, 14enne lo accoltella e si vanta sui social: arrestato

"Cominciato a usare YouTube a 6 anni, Instagram a 9"

 La decisione è arrivata dopo oltre 40 ore di deliberazione, distribuite su nove giorni, e a più di un mese dall'udienza di apertura. La donna ha affermato di avere iniziato a usare YouTube a 6 anni e Instagram a 9, e ha dichiarato alla giuria di aver trascorso "tutto il giorno" sui social media durante l'infanzia. Meta e YouTube, di proprietà di Google, erano gli altri due imputati rimasti nel caso, dopo che TikTok e Snapchat avevano raggiunto un accordo extragiudiziale prima dell'inizio del processo. La sentenza ha inferto un duro colpo alle due aziende, storicamente tutelate dalla Sezione 230 del Communications Decency Act.

Meta: "Non siamo d'accordo"

 Meta ha fatto sapere che "con tutto il rispetto" non è d'accordo con la sentenza a Los Angeles che ha giudicato l'azienda e Google responsabili della dipendenza da social media. Il gigante del tech ha usato le stesse parole pronunciate dopo l'altra sentenza contraria in New Mexico.

Ti potrebbe interessare

videovideo
usa
meta
google
social

Sullo stesso tema