Prof accoltellata in una scuola della Bergamasca, Valditara: "Impatto negativo dei social"

"Poi - ha sottolineato Valditara - c'è il tema dell'educazione al rispetto, all'empatia. Quello dell'assistenza psicologica, per la quale abbiamo stanziato 20 milioni di euro , e poi c'è il tema della prevenzione che non può essere trascurato. Quando sento dire che quello dei coltelli a scuola non è il vero problema, dico che è comunque una cosa inaccettabile: i coltelli a scuola non si portano. Il governo ha approvato norme molto severe su questo e su chi aggredisce insegnanti e qualche risultato lo stanno producendo: quest'anno sono più che dimezzate le aggressioni ai prof rispetto all'anno scorso ".