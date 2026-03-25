Bergamo, insegnante accoltellata da un alunno 13enne davanti a scuola: è grave
La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII, sospese le lezioni
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Grave episodio di violenza a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Una professoressa di francese 58enne è stata aggredita da uno studente, per ragioni ancora in fase di accertamento, con un coltello intorno alle 7:45 davanti all'istituto comprensivo del comune in via Damiano Chiesam che ha sia elementari che medie. È intervenuto d'urgenza l'elisoccorso che ha trasportato la donna all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sono considerate gravissime.
L'accoltellamento dello studente
Secondo le prime informazioni, l'insegnante sarebbe stata avvicinata da un giovanissimo studente all'esterno dell'edificio, poco prima dell'ingresso in aula. Ad accoltellarla sarebbe stato un alunno di terza media, di 13 anni, come riportano L'Eco di Bergamo e il Corriere della Sera. Le lezioni nella scuola sono state sospese, sul posto i carabinieri di Trescore e la polizia locale.