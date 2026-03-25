Bergamo, insegnante accoltellata da un alunno 13enne davanti a scuola: è grave

Grave episodio di violenza a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Una professoressa di francese 58enne è stata aggredita da uno studente, per ragioni ancora in fase di accertamento, con un coltello intorno alle 7:45 davanti all'istituto comprensivo del comune in via Damiano Chiesam che ha sia elementari che medie. È intervenuto d'urgenza l'elisoccorso che ha trasportato la donna all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, le sue condizioni sono considerate gravissime.