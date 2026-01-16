La Spezia, è morto il 18enne accoltellato a scuola

L'aggressore ora dovrà rispondere di omicidio. Valditara: "Tragedia per l'intero Paese"
Y.Z. accoltellato La Spezia © Da video
Non ce l'ha fatta Y.Z., il 18enne italiano di origini egiziane accoltellato da un compagno di classe a scuola all'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia. Il giovane era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La vittima era stata colpita con diversi fendenti in classe, in una pausa dalle lezioni, e davanti agli occhi di alcuni compagni di classe. In condizioni gravissime, era stato portato in ospedale e sottoposto a un lungo intervento chirurgico durato oltre tre ore, nel tentativo di salvarlo dalle lesioni gravissime al torace e a una arteria epatica. Nonostante i tentativi il ragazzo, andato più volte in arresto cardiaco, è deceduto in serata. La polizia ha arrestato l'aggressore di 19 anni che ora dovrà rispondere di omicidio.
Intanto gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto: il coltello è stato ritrovato e in queste ore le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze dirette di studenti e insegnanti. Tra le ipotesi quella che l'aggressione sia l'epilogo di una lite tra i due che sembra andasse avanti da giorni, forse per una ragazza. Il litigio oggi sarebbe iniziato nei bagni dell'istituto mentre l'aggressione vera e propria si sarebbe consumata in aula, dove la vittima aveva cercato rifugio.
In queste ore inoltre, come racconta "La Nazione", i compagni di classe avrebbero riferito che ci sarebbe stato un messaggio intimidatorio nella giornata del 15 gennaio: l'aggressore avrebbe inviato alla vittima un messaggio dallo smartphone con scritto "Domani ti sistemo io".
Il ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, appreso della morte del 18enne, ha parlato di una "tragedia per l'intero Paese". "Provo grande dolore per la morte del giovane studente dell'istituto 'L. Einaudi - D. Chiodo' della Spezia - ha aggiunto il ministro - una tragedia che colpisce profondamente la comunità scolastica e l'intero Paese. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia della vittima, ai compagni di scuola, ai docenti e a tutto il personale dell'istituto".