La Spezia, è morto il 18enne accoltellato a scuola

Intanto gli inquirenti stanno cercando di fare luce su quanto accaduto: il coltello è stato ritrovato e in queste ore le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze dirette di studenti e insegnanti. Tra le ipotesi quella che l'aggressione sia l'epilogo di una lite tra i due che sembra andasse avanti da giorni, forse per una ragazza. Il litigio oggi sarebbe iniziato nei bagni dell'istituto mentre l'aggressione vera e propria si sarebbe consumata in aula, dove la vittima aveva cercato rifugio.