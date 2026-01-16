Un 21enne straniero minacciava il suicidio nell'appartamento di un 70enne a Rozzano. Intervenendo, i carabinieri hanno scoperto nell'abitazione a soqquadro il cadavere del proprietario nascosto sotto un mobile
© Ansa
Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero, di origini marocchine, che è stato fermato dai carabinieri. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi: il 21enne è stato bloccato mentre tentava di lanciarsi dal balcone. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso.
Il giovane è stato fermato e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto: al momento è piantonato in ospedale, in attesa di ulteriori accertamenti. Sembra che la vittima e l'aggressore si conoscessero: risulta che il 21enne, con precedenti per stupefacenti, ospitasse saltuariamente l'anziano nell'appartamento. Si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto al culmine di una lite.