Rozzano (Milano), i residenti: "Dalle 18 in poi c'è il coprifuoco"

"Le case Aler che abitano le periferie delle grandi città qui le troviamo a Rozzano a occupare il centro cittadino dove vive circa il 40% della popolazione rozzanese" spiega Don Luigi Scarlino. "Prendevo un pacco al mese e me l'hanno anche tolto. Non c'è alcun aiuto da parte dello Stato" urla una signora dal balcone all'inviata del programma di Rete 4. Anche la famiglia di Manuel Mastrapasqua, il 30enne accoltellato in strada per un paio di cuffie wireless da pochi euro, vive in questi palazzi. "Non è cambiato assolutamente nulla, le cose succedono tutti i giorni - dice Marika Mastrapasqua, sorella di Manuel - continua a essere una zona bruttissima, il problema dello spaccio è passato in secondo piano".