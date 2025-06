Delitto di Rozzano, il killer di Manuel Mastrapasqua in aula: "Volevo solo le cuffiette, ma lui reagì"

"Voglio chiedere scusa e perdono alla famiglia per quello che ho fatto. Appena entrato in carcere, ho chiesto perdono tramite una lettera e sono pronto a fare subito un percorso di giustizia riparativa". Con queste parole il 20enne Daniele Rezza, imputato davanti alla Corte di Assise di Milano per aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua l'11 ottobre a Rozzano, ha esordito così, rendendo dichiarazioni spontanee in aula. "Non era mio intento ammazzarlo, volevo solo rapinarlo. Mi sono avvicinato con il coltello per farmi dare quello che aveva e lui ha reagito, si è innervosito. Mi è saltato addosso", ha aggiunto. Una ricostruzione che la mamma della vittima, presente in aula, ha commentato gridando ad alta voce: "Non è vero".