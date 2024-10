"La vita mi ha dato un altro schiaffo bello potente. Non so come farò a superare tutto questo. Ti prometto che avrai la tua giustizia". Sono le strazianti parole postate sui social dalla fidanzata di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese. E proprio negli istanti che hanno preceduto il delitto i due stavano conversando in chat: Manuel, di rientro dal lavoro, stava registrando un messaggio vocale quando è stato accoltellato a morte per delle cuffie wireless dal valore di circa 20 euro. Un vocale che non è mai arrivato a destinazione. Il presunto autore del delitto è un 19enne residente nella stessa cittadina dell'hinterland milanese, fermato nella giornata di sabato.