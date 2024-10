Delitto di Rozzano, fermato un 19enne alla stazione dei treni ad Alessandria | "Manuel accoltellato per cuffie da 20 euro"

Per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a coltellate a Rozzano, nel Milanese, è stato fermato un 19enne. Il giovane, residente nella stessa cittadina dell'hinterland milanese, si sarebbe diretto su un treno verso Alessandria non si sa se a caso o seguendo un disegno, e sarebbe poi stato notato e fermato in stazione da agenti della Polfer. È stato quindi consegnato ai carabinieri. Il 19enne ha precedenti per furto e rapina e lavora in un supermercato (non lo stesso della vittima). L'accusa è di omicidio a scopo di rapina: avrebbe accoltellato a morte il 31enne per le cuffie wireless dal valore di circa 20 euro.