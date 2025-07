Ucciso per le cuffiette a Rozzano, la mamma della vittima: "Non voglio sentir parlare di giustizia riparativa"

"Io mi auguro e spero fortemente che 27 anni siano tutti. Io non voglio sentir parlare di giustizia riparativa e di buona condotta, io voglio solo sentire e vedere che stia in carcere per 27 anni. Non vedo e non ci sono altre vie, lui mi ha portato via un figlio e mio figlio non ritornerà quando lui avrà la buona condotta e quando decideranno di mandarlo fuori. Deve fare tutti gli anni e io mi batterò per questo", spiega ai microfoni del programma di Canale 5 la mamma di Manuel Mastrapasqua.