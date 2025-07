A Lavinio, in provincia di Roma, due bambini sono stati aggrediti improvvisamente dal rottweiler della nonna mentre stavano giocando in giardino. I bimbi, di 8 e 10 anni, sono stati trasportati con l'eliambulanza in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. “Pomeriggio Cinque News” ricostruisce il caso attraverso la testimonianza di un operaio che ha assistito alla scena mentre era al lavoro e raccoglie anche il racconto di una vicina che da tempo segnala la pericolosità del cane.