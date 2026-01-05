Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Ricoverato in gravi condizioni

Milano, difende un amico da una rapina: accoltellato

Il rapinatore, un nordafricano, è scappato: caccia all'uomo dei carabinieri

05 Gen 2026 - 19:49
© Carabinieri

© Carabinieri

Un quindicenne è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, aggredito da un giovane rapinatore, a loro dire nordafricano, che voleva il suo giubbotto. E' accaduto nel pomeriggio in viale Sarca, nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito, ora è ricercato dai carabinieri.

Ti potrebbe interessare

milano
accoltellamento

Sullo stesso tema