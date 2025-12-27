Milano, terrore in corso Buenos Aires: baby gang accoltella due ragazzi alle otto di sera

"Oggi chi ci va più dopo le otto in corso Buenos Aires? Dopo che sono state accoltellate due persone da questi maranza?", si chiede un commerciante. La paura parte già dalle otto di sera, quando i negozi chiudono: la zona di Buenos Aires è sempre più pericolosa e i titolari degli hotel sono stati costretti ad adottare servizi di vigilanza per garantire la sicurezza dei clienti almeno all'ingresso e all'uscita. Le persone che passeggiano per il corso e quelle che qui ci vivono hanno paura perché la situazione è veramente degenerata. "In questo ultimo periodo, poi, sono sempre i soliti, sempre i maranza".