Milano, terrore in corso Buenos Aires: baby gang accoltella due ragazzi alle otto di sera

L'ultima aggressione giovedì sera in una delle zone più frequentate del capoluogo lombardo. Residenti e commercianti: "Chi ci va più dopo le otto? La situazione è degenerata". Gli hotel assumono vigilantes per proteggere i clientidi Davide Loreti
"Io abito qui in zona, ho un figlio adolescente, quindi la preoccupazione è cresciuta parecchio". L'ultima aggressione da parte dei maranza in corso Buenos Aires alle otto della sera. Le vittime due giovani amici che passeggiavano: uno italiano di 22 anni, l'altro egiziano di 32. Aggrediti all'improvviso senza alcun motivo, picchiati e accoltellati. Soccorsi e trasportati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita. A colpire: il branco, ancora una volta composto dai maranza. Bande di ragazzi, anche minorenni, nati in Italia da famiglie di origine nordafricana che picchiano, rapinano, accoltellano.
Tutto è accaduto giovedì scorso, all'angolo con via Melzo, una delle parti più frequentate del corso, dove oltre ai negozi ci sono bar e ristoranti aperti a tutte le ore. Le ultime due vittime sono state accerchiate dal branco, proprio come era accaduto poche sere prima a un ragazzino di 15 anni bloccato per strada, poco lontano dal punto dell'ultima aggressione, sequestrato per un'ora e rapinato. Lo avevano anche minacciato di morte. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.
"Oggi chi ci va più dopo le otto in corso Buenos Aires? Dopo che sono state accoltellate due persone da questi maranza?", si chiede un commerciante. La paura parte già dalle otto di sera, quando i negozi chiudono: la zona di Buenos Aires è sempre più pericolosa e i titolari degli hotel sono stati costretti ad adottare servizi di vigilanza per garantire la sicurezza dei clienti almeno all'ingresso e all'uscita. Le persone che passeggiano per il corso e quelle che qui ci vivono hanno paura perché la situazione è veramente degenerata. "In questo ultimo periodo, poi, sono sempre i soliti, sempre i maranza".