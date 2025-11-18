Milano, 22enne accoltellato resta invalido: gli aggressori si vantavano su Instagram

L'episodio si è verificato intorno alle 3 di notte in via Rosales, a pochi passi da corso Como. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 22enne ha incontrato casualmente il gruppo, che ha iniziato a deriderlo approfittando del fatto che avesse bevuto. La situazione è rapidamente degenerata: il ragazzo è stato colpito con calci e pugni e rapinato del denaro che aveva con sé. Tentando di recuperarli, ha seguito i suoi aggressori, venendo accoltellato da uno dei due maggiorenni e nuovamente picchiato a terra da tutto il gruppo. In un primo momento le ferite non sembravano gravi, ma in ospedale è stata accertata la profondità dei fendenti e la gravità dei danni interni.