Cronaca
DERUBATO DEL PORTAFOGLIO E DEI VESTITI

Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre

Il branco ha trattenuto il ragazzo per un'ora, costringendolo a prelevare soldi. La carta, vuota, è stata ricaricata dal papà, che poi ha avvertito i carabinieri

22 Dic 2025 - 15:40
© ansa

© ansa

Momenti di paura per un 15enne che, nella serata di domenica 21 dicembre a Milano, è stato circondato da un gruppo di ragazzi. La vittima, dopo essere stata minacciata, è stata derubata del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È accaduto in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.

Vittima trattenuta per un'ora

 Secondo la ricostruzione, il branco ha trattenuto per circa un'ora il 15enne, costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La carta in suo possesso era però vuota; per farsela ricaricare il giovane ha chiamato il padre, che ha dato l'allarme ai carabinieri.

