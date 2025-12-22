Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre

Momenti di paura per un 15enne che, nella serata di domenica 21 dicembre a Milano, è stato circondato da un gruppo di ragazzi. La vittima, dopo essere stata minacciata, è stata derubata del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e giubbotto. È accaduto in zona Buenos Aires, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne di origini tunisine e tre minorenni, due stranieri e una ragazza italiana, che si trovano ora nel carcere minorile Beccaria. Nei confronti dei quattro, residenti nel Bergamasco, le accuse sono di rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona.