Campobasso, lite per l'interrogazione: gruppo di minori aggredisce coetaneo | La madre: "Ha perso l'udito e ora ha paura di uscire di casa"

Un litigio nato tra i banchi di scuola, l'Istituto agrario di Larino (Campobasso), tra compagni di classe, probabilmente a causa di equivoci durante un'interrogazione, si sarebbe trasformato in una spedizione punitiva. Protagonisti un branco di ragazzini, che ha aggredito un 14enne con una raffica di calci e pugni al volto, alla testa e allo stomaco, dopo averlo scaraventato a terra. Il pestaggio è avvenuto una settimana fa a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, e alla vittima sono state riscontrate all'ospedale di Termoli varie contusioni in tutto il corpo e una lesione al timpano. La vicenda è emersa perché uno dei componenti del branco, almeno quattro secondo una prima ricostruzione, ha ripreso il raid punitivo e il video è diventato virale su Instagram e TikTok. Così sono partite le indagini dei carabinieri e il caso è finito sul tavolo dalla Procura dei Minori di Campobasso. Sui giornali locali, lo sfogo della madre del 14enne: "Ha perso l’udito e ora ha paura di uscire di casa".