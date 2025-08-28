Foligno (Perugia), 11enne aggredita in pieno centro da un gruppo di baby bulli: la violenza ripresa coi cellulari

A raccontare l'episodio al Corriere dell'Umbria è stata la madre della vittima che ha scoperto dalla figlia quanto accaduto, una volta che la ragazzina è rientrata a casa. L'aggressione è stata poi confermata dai carabinieri. L'undicenne doveva incontrare due coetanee in piazza San Domenico. Una volta lì, l'avrebbero convinta a spostarsi in una zona più isolata dove sarebbe stata buttata a terra e picchiata da un ragazzino. Poi sarebbe stata presa per un braccio e trascinata fino a un punto ancora più nascosto. Qui sarebbe stata accerchiata e bloccata contro un muro da una decina di suoi coetanei, maschi e femmine. Alcuni avrebbero ripreso la scena con il cellulare, "ridendo". Video che non sono ancora nelle mani degli investigatori, che stanno invece visionando le immagini di videosorveglianza del Comune. Accompagnata al pronto soccorso dai familiari, la ragazzina è stata medicata per le lievi lesioni riportate, "ma ora è ferita dentro", dice la mamma.