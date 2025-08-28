Forum sessisti, cyberstalking, sextortion: tutte le forme di violenza digitale sulle donne

Non servono immagini intime per sentirsi violate: basta che una foto venga rubata, estrapolata dal contesto e gettata in pasto a centinaia di commenti osceni. È quello che è accaduto su un forum con oltre 200mila iscritti, dove sono comparse immagini di donne politiche, da Giorgia Meloni a Elly Schlein, accompagnate da frasi sessiste e offensive. Uno spazio che riduce persone a corpi, leader a oggetti di scherno, e che mostra quanto la violenza digitale sia ormai radicata e sistematica.



