"Mia moglie", parlano le vittime: "Tradita e umiliata, contatterò un avvocato", "Mi sono sentita sbagliata"

La donna ha rivelato anche le sue intenzioni: "Contatterò un amico avvocato e parleremo della denuncia penale. Credo che la firmerò settimana prossima. Poi chiederò un consiglio a un’amica psicologa per affrontare l’argomento della separazione con i miei figli.

Io non sono una che si arrende alla vita, non lo farò nemmeno stavolta".



Altre voci, stesso dolore: "Mi sono sentita sbagliata" Un’altra testimonianza, raccolta dall’Agenzia Dire e condivisa sulla community Facebook "Alpha Mom", racconta una storia simile. Una donna, madre di due figli, ha scoperto per caso che il marito aveva caricato sue foto intime su un sito web: "Mi sono totalmente freezata, quello che ho letto su di me è stato agghiacciante". Anche in questo caso, il marito ha sminuito il gesto, definendolo "un gioco" per "vantarsi della mia bellezza". La reazione della donna è stata di profondo smarrimento: "Mi sono sentita sbagliata, spezzata in due".