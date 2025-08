Foto dei figli sui social, in crescita le denunce tra ex coniugi | Le cinque regole da rispettare

La Società italiana di Pediatria, molto attenta allo sharenting, ha diffuso cinque avvertimenti per i genitori a garanzia della sicurezza dei figli: condividere immagini, video e qualsiasi contenuto che abbia come protagonisti i bambini significa costruire il "dossier digitale" di un minore senza il suo consenso; prevedere una certa cautela e, in molte occasioni, l'anonimato, per prevenire furti di identità; non condividere immagini dei figli in qualsiasi stato di nudità; attivare notifiche che avvisino i genitori quando il nome dei figli appare nei motori di ricerca; rispettare il consenso e il diritto alla privacy dei minorenni.