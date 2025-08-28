Sito sessista, spuntano anche le foto rubate alle donne della politica

Sembra un pozzo senza fine quello delle foto private di donne finite in Rete senza il permesso delle dirette interessate. Sono ormai migliaia gli scatti rubati ed estrapolati dal loro reale contesto per diventare oggetto di pubblico ludibrio e di commenti assolutamente censurabili e sessisti. Dopo "Mia moglie" spunta un forum da 200mila iscritti con una sezione dedicata a deputate, senatrici, ministre e qualsiasi donna sia attiva in politica. Ora dopo ora vengono a galla nuovi nomi di vittime di commenti sessisti e volgari. Secondo i quotidiani su quella piattaforma c'erano scatti rubati e assolutamente fuori contesto di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Beatrice Lorenzin, Daniela Santanchè, Maria Stella Gelmini, Marianna Madia e Fabiana Dadone.