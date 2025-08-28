Sito sessista, spuntano anche le foto rubate alle donne della politica

Online dettagli fuori contesto di onorevoli e ministre: il tutto con decine di commenti sessisti e volgari. Sempre più utenti iscritti vogliono cancellarsi e rimuovere i loro post
Sembra un pozzo senza fine quello delle foto private di donne finite in Rete senza il permesso delle dirette interessate. Sono ormai migliaia gli scatti rubati ed estrapolati dal loro reale contesto per diventare oggetto di pubblico ludibrio e di commenti assolutamente censurabili e sessisti. Dopo "Mia moglie" spunta un forum da 200mila iscritti con una sezione dedicata a deputate, senatrici, ministre e qualsiasi donna sia attiva in politica. Ora dopo ora vengono a galla nuovi nomi di vittime di commenti sessisti e volgari. Secondo i quotidiani su quella piattaforma c'erano scatti rubati e assolutamente fuori contesto di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Beatrice Lorenzin, Daniela Santanchè, Maria Stella Gelmini, Marianna Madia e Fabiana Dadone.
Un lungo elenco - Per loro ogni scatto è seguito dalle peggiori parole a sfondo sessuale, commenti che con l'attività pubblica delle vittime non hanno nulla a che fare. La lista è parecchio lunga: spuntano foto di dettagli del corpo di altre donne impegnate in politica. Si parla di Maria Elena Boschi, Barbara Floridia, Chiara Colosimo, Giulia Sarti, Alessandra Mussolini, Chiara Appendino, Lara Comi...
Una vera e propria tana del Bianconiglio in cui si sono avventurate anche altre rappresentanti politiche come Alessia Morani, Valeria Campagna e Lia Quartapelle che, dopo aver condiviso sui propri profili social tutto lo sconcerto per quanto scoperto, hanno promesso di intraprendere azioni legali nei confronti della piattaforma e di chi ne animava le varie sezioni. "Ho deciso di reagire presentando denuncia, non solo per me ma soprattutto per tutte le altre donne vittime di questa violenza" ha spiegato sui social Quartapelle.
Più se ne parla più c'è gente che vuole tagliare i ponti con quel sito. Secondo alcune fonti sarebbe in corso una sorta di fuggi fuggi. Tanti chiedono infatti la cancellazione del proprio profilo, che verrà completamente eliminato solo alla scadenza dei trenta giorni dalla richiesta, ma soprattutto l'oblio per i propri post e commenti. Un qualcosa che il sito dice di non poter fare in automatico. Qualcuno si dice disposto a pagare pur di chiudere questo imbarazzante capitolo
