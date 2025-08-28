Sito sessista, le donne Dem lanciano la denuncia collettiva | Una consigliera del Pd Lazio: "Basta alla cultura dello stupro"

Anche l’eurodeputata Alessandra Moretti ha rivelato di essere stata vittima dello stesso tipo di violenza online, con foto e trasmissioni televisive usate senza permesso per alimentare una community di commentatori offensivi. Moretti ha presentato denuncia e ha lanciato un appello affinché tutte le donne reagiscano: "La battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini, perché il problema della violenza è dei maschi e noi ne siamo vittime. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro e alla violenza. Invito tutte e tutti a denunciare in massa".