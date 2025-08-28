Foto di donne sessualizzate online, chiude uno dei siti nella bufera

Dopo la bufera, e dopo il fuggi-fuggi degli utenti, ha chiuso i battenti il sito phica.eu sul quale comparivano foto sessualizzate di donne, anche personaggi celebri e politiche. E mentre alla polizia postale arrivano denunce da tutta Italia da parte delle vittime, nella home page del sito ora compare un comunicato nel quale si annunciano i motivi della chiusura. Nel testo si legge che "nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici", e che per questo è stata presa la decisione di chiudere cancellando tutti i post.