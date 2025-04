Bambini sempre più online, Save the Children: "Uno su tre usa lo smartphone tutti i giorni"

Inoltre, l'indagine Icils, curata dalla Area indagini internazionali di Invalsi, offre una fotografia delle competenze digitali dei ragazzi italiani rispetto agli omologhi europei. Così, scopriamo che il 14 per cento degli studenti di terza media non ha raggiunto le competenze digitali minime, in miglioramento rispetto al 24 per cento del 2018 e in linea con altri Paesi come Svezia e Norvegia (14 per cento), Spagna e Germania (15 per cento). In Italia emergono però significativi divari territoriali: se nel Nord-Ovest la quota di studenti di terza media che non ha raggiunto le competenze digitali minime è solo dell'8 per cento, nel Nord-Est e al Centro cresce al 9 per cento, al Sud sale al 17 per cento e nelle Isole è addirittura al 32 per cento. In Italia la quota di studenti che raggiungono i livelli di competenze più elevati (livello 3 e 4) è pari al 10,3 per cento, più bassa rispetto alla media Ue, mentre la maggior parte (il 54 per cento) degli studenti raggiunge almeno il livello 2. Per quanto riguarda le fasce di età più alte, secondo i dati Eurostat, il 55,8 per cento dei 16-19enni in Italia raggiunge le competenze di base o superiori, a fronte del 66,5 per cento della media Ue. E anche in questo caso è notevole il divario tra Nord (59,7 per cento) e Sud (50,6 per cento).