Camera, ok al ddl cyberbullismo: nasce la Giornata del rispetto

La Camera ha approvato in via definitiva il ddl di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il testo è passato all’unanimità con 232 favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento prevede una delega legislativa al governo per l'adozione di misure in materia. Dovrà essere potenziato il servizio per l'assistenza psicologica e giuridica delle vittime. Il provvedimento approvato istituisce il 20 gennaio la Giornata del rispetto. La data scelta è quella della nascita di Willy Monteiro Duarte, ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020.