L'Istat: un ragazzo su cinque subisce bullismo

Nel 2023 il 68,5% dei ragazzi 11-19enni ha dichiarato di essere rimasto vittima di almeno un comportamento offensivo non rispettoso e/o violento, online e/o offline, nei 12 mesi precedenti. Il 21% ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, cioè di aver subito questi comportamenti in maniera continuativa. Lo si legge nel report dell'Istat "Bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra ragazzi", presentato oggi a Palazzo Chigi alla presenza dei ministri della Famiglia e dell'Istruzione, Eugenia Roccella e Giuseppe Valditara, del presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, e della direttrice del Dipartimento per le Statistiche sociali e demografiche, Cristina Freguja.