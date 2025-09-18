Suicida a 14 anni a Latina, i genitori: "Perseguitato dai bulli, nessuno l’ha difeso"

La madre, con voce spezzata dall’emozione, racconta quanto sia stato improvviso e incomprensibile quel gesto: "Noi non ci siamo accorti di nulla, non ha dato alcun segnale". Poi aggiunge, sottolineando quanto il figlio apparisse sereno e vitale fino all’ultimo momento: "Fino alla sera prima è stato solare e sorridente, iperattivo: stava con me in cucina, poi andava a suonare il basso, poi si metteva a costruire trappole per i granchi".