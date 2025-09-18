Studente suicida, la paura dei compagni di scuola: "Vengono a prenderci a casa?"

Sono il Corriere della Sera e Il Messaggero a riportare lo stato di preoccupazione che regna tra gli alunni della scuola. "Tutti si sentono additati", ha detto Franco Taddeo, il sindaco di San Cosma e Damiano, il paese dove Paolo andava a scuola. "Si sono visti accerchiati e sono spaventati. È stato un grande shock per il paese. E penso che anche la scuola subirà un contraccolpo. Era un istituto in crescita, con 150 ragazzi tutti da fuori, e solo una ventina di Santi Cosma e Damiano. Adesso non so cosa accadrà", ha aggiunto. "Con i mezzi pubblici non viaggia quasi nessuno, proprio per evitare incontri. Sono spaventati e mi chiedo: se hanno così paura, sono questi i bulli?", ha concluso il sindaco.