Studente suicida, un calvario lungo cinque anni | La mamma: "Era una preda dei bulli, i prof non lo difendevano"

"Ultimamente mi diceva sempre: 'È finita la libertà, devo tornare a scuola'. Se avessi saputo che andava a finire così non l'avrei più mandato"
© Da video
"Mio figlio era una preda. Ogni volta che subiva un episodio i professori non placavano gli animi, non lo difendevano, urlavano come se fosse lui dalla parte sbagliata". Lo racconta Simonetta La Marra, la mamma del 15enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita nella sua cameretta, impiccandosi, alla vigilia del ritorno in classe. "Mio figlio era maturo, aveva un lessico particolare, pacato ed educato. Cosa c'è di strano in questo?", aggiunge. Il calvario del ragazzo è iniziato dalla quinta elementare ed è proseguito alle medie, fino al primo anno dell'istituto tecnico con indirizzo informatico. Scuole in cui il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha inviato gli ispettori: "Dobbiamo verificare se la legge è stata rispettata".
Proprio in quinta elementare un compagno di classe gli si era avvicinato con in mano un cacciavite di plastica, gridando: "Io ti uccido". I genitori si recarono dai carabinieri per sporgere denuncia. Nel corso degli anni fecero telefonate a scuola e inviarono raccomandate al Provveditorato: tutto inutile, dicono. In seconda media il giovane lasciò il suo paese e andò a completare il ciclo nel vicino comune di Castelforte, ma anche qui continuò la persecuzione.
"Ultimamente mi diceva sempre: 'È finita la libertà, devo tornare a scuola'. Io lo consolavo. Se avessi saputo che andava a finire così non l'avrei più mandato", dice la mamma a Il Corriere della Sera. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di istigazione e aiuto al suicidio e ha fatto sequestrato diversi cellulari e computer. "Ci sono decine di chat e infinite discussioni in gruppi scolastici che dimostrano tutto", sostiene il fratello.
Commenti (0)