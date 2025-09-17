Studente suicida, un calvario lungo cinque anni | La mamma: "Era una preda dei bulli, i prof non lo difendevano"

"Mio figlio era una preda. Ogni volta che subiva un episodio i professori non placavano gli animi, non lo difendevano, urlavano come se fosse lui dalla parte sbagliata". Lo racconta Simonetta La Marra, la mamma del 15enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita nella sua cameretta, impiccandosi, alla vigilia del ritorno in classe. "Mio figlio era maturo, aveva un lessico particolare, pacato ed educato. Cosa c'è di strano in questo?", aggiunge. Il calvario del ragazzo è iniziato dalla quinta elementare ed è proseguito alle medie, fino al primo anno dell'istituto tecnico con indirizzo informatico. Scuole in cui il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha inviato gli ispettori: "Dobbiamo verificare se la legge è stata rispettata".