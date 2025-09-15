Logo Tgcom24
Cronaca
la tragedia in provincia di latina

Studente suicida in casa, la rabbia dei genitori: "La scuola sapeva che nostro figlio veniva perseguitato dai bulli"

A 15 anni si è impiccato alla vigilia del ritorno in classe. "Era diverso dagli altri, per questo è rimasto solo. Prendeva sempre le difese dei più deboli e lo chiamavano spione"

15 Set 2025 - 08:20
© Da video

© Da video

"Nostro figlio è stato un perseguitato. Abbiamo sempre denunciato tutto alla scuola, ma siamo rimasti inascoltati". Lo dicono Giuseppe Mendico e Simonetta La Marra, papà e mamma del 15enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che si è tolto la vita nella sua cameretta, impiccandosi, alla vigilia del ritorno in classe. "Era un bravo studente - aggiungono - ma ultimamente diceva che la scuola non gli piaceva più. Alle elementari sono arrivate le aggressioni dei compagni e lo scherno delle maestre, alle medie il bullismo dei professori".

Quindicenne morto in casa, il fratello scrive a Valditara: "Si è ucciso per bullismo" | Il ministro: "Subito ispezioni"

L'Istat: un ragazzo su cinque subisce bullismo

"Poi - affermano a La Repubblica - sono arrivati gli apprezzamenti al primo anno dell'istituto informatico Pacinotti. Altro bullismo, altra sofferenza. Quante volte l'ho visto piangere". La Procura di Cassino sta indagando per istigazione al suicidio mentre il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto due ispezioni negli istituti frequentati dal 15enne. "Si è ucciso per colpa dei bulli che lo perseguitavano", ha scritto il fratello in una lettera inviata proprio a Valditara.

"Nostro figlio - proseguono i genitori - amava portare i suoi capelli biondi molto lunghi. Dopo i primi quattro giorni di scuola superiore hanno cominciato a chiamarlo 'femminuccia', 'Nino D'Angelo'. Lo aspettavano in bagno. Prima era uno, poi sono diventati di più. Ci siamo rivolti subito alla scuola, ci hanno assicurato che l'avrebbero aiutato. Ma tutto è finito solo dopo che ha deciso di tagliarsi tutti i capelli".

Mamma e papà del 15enne ricordano che in quinta elementare si sono rivolti ai carabinieri perché un compagno ha puntato contro di lui un cacciavite in plastica, "diceva che lo doveva ammazzare. E la maestra non è intervenuta. Noi eravamo genitori molto presenti nella vita scolastica di nostro figlio e questo dava fastidio. Tutte le altre sono state denunce scritte e verbali agli istituti, ma non facevano niente".

"Era diverso dagli altri, per questo è rimasto solo. Prendeva sempre le difese dei più deboli e per questo lo chiamavano spione. Amava la musica, andare a pescare col padre, cucinare, aiutava in casa. Anche per questo veniva bullizzato. L'ultima sera, prima della tragedia, ha preparato il pane e i biscotti", concludono i genitori. Al suo funerale, che si è celebrato sabato, su 12 compagni di classe se n'è presentato solo uno.

