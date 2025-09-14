Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
PERQUISIZIONI DEI CARABINIERI

Studente suicida in casa, il fratello: "Si è ucciso per il bullismo"

Sono le parole contenute in una lettera inviata al ministro Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni

di Beatrice Bortolin
14 Set 2025 - 21:25
01:34 

Un paese sgomento, una famiglia prostrata dal dolore. Si sono tenuti a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, i funerali del 15enne che si è tolto la vita nella sua cameretta, impiccandosi, alla vigilia del ritorno a scuola. Un appuntamento che il ragazzo temeva, perché alcuni compagni lo prendevano in giro, lo tartassavano perché era fragile, sensibile, diligente. La Procura di Cassino sta indagando per istigazione al suicidio. Ma in queste ore, nel paesino di 7mila anime, è il momento del dolore e dell'abbraccio alla famiglia.

È il fratello del 15enne a mettere nero su bianco quello che in molti mormorano sottovoce: "Si è ucciso per colpa dei bulli che lo perseguitavano". Parole contenute in una lettera inviata al ministro Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni, in cui si sottolineano le denunce inascoltate per il bullismo subito dal giovane. I carabinieri hanno effettuato acquisizioni a scuola e sequestrato i telefonini di alcuni studenti, per tracciare una cronologia di messaggi, vocali, e gruppi alla ricerca di elementi utili a definire il contesto relazionale in cui è maturata la tragedia.

latina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri