Studente suicida in casa, il fratello: "Si è ucciso per il bullismo"

Un paese sgomento, una famiglia prostrata dal dolore. Si sono tenuti a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, i funerali del 15enne che si è tolto la vita nella sua cameretta, impiccandosi, alla vigilia del ritorno a scuola. Un appuntamento che il ragazzo temeva, perché alcuni compagni lo prendevano in giro, lo tartassavano perché era fragile, sensibile, diligente. La Procura di Cassino sta indagando per istigazione al suicidio. Ma in queste ore, nel paesino di 7mila anime, è il momento del dolore e dell'abbraccio alla famiglia.