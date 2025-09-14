Quindicenne morto in casa, il fratello scrive a Valditara: "Si è ucciso per bullismo" | Il ministro: "Subito ispezioni"

Il corpo del 15enne, originario di Cassino e residente con la famiglia a Santi Cosma e Damiano, è stato trovato nella sua abitazione l'11 settembre. Subito la Procura ha aperto un fascicolo nel quale è stata ipotizzata la violazione dell'Articolo 580: "Istigazione o aiuto al suicidio". Il sospetto, fin da subito, è stato quello che Paolo fosse bullizzato e che qualcuno, con il proprio comportamento, abbia spinto l'adolescente a togliersi la vita. Al tempo stesso la Procura ha disposto il sequestro dello smartphone e di tutti gli altri dispositivi elettronici utilizzati dal ragazzo, in modo da verificare eventuali vessazioni o pressioni di qualunque genere, in particolare nell'ultimo periodo della sua vita.