Studente suicida a Latina, i Consultori in supporto gratuito alle vittime di bullismo: "Esca dal silenzio anche chi assiste"

Il bullo si rafforza nel contesto del branco.

"Il bullo-tipo ha sue fragilità, ma soprattutto ha intorno persone che restano sorprese delle sue azioni, senza reagire. Peggio quando gli adulti minimizzano e sminuiscono i suoi comportamenti, in una società come questa che premia sempre i più: i più forti, i più ricchi, i più tutto... Così la prepotenza del bullo si nutre dello sguardo di chi non reagisce. Chi esce dal silenzio fa crollare il bullo. Non reagire, invece, vuol dire prendere una posizione che rafforza il prepotente. Non è possibile non comunicare e rimanere indifferenti, non si prendendo le distanze e non esprimendo contrarietà. In una classe questo può accadere, per imperizia generale dei giovanissimi, non deliberatamente a favore del bullo. E' qui allora che entra in scena l'adulto, che invece è consapevole. Per questo da anni abbiamo attivato laboratori pratici in collaborazione con gli insegnanti, per esempio. In questi progetti educativi si va a rafforzare il lavoro tra pari, si insegna a rivestire posizioni cooperative e solidali, di inclusione e non di esclusione, facendo sperimentare concretamente quanto questo tipo di relazioni porti benessere a tutti".



La scuola in prima linea, dunque.

"I docenti diventano, nei nostri percorsi, moltiplicatori di salute in base alle competenze Oms. Bisogna comprendere che lo stare a scuola non è solo prestazione didattica, ma luogo di vita. Perché i processi di bullismo si poggiano sulle prestazioni e sulle performance".





Come subentra lo Spazio Giovani dei Consultori?

"Lo spazio, pensato per gli over 14 e fino ai 21 anni, nei consultori è a libero accesso, - sottolinea l'assistente sanitario Gesuino Serra. - Qui si affrontano tematiche come la sessualità e l'affettività insieme, la contraccezione e il proprio corpo legato allo sviluppo e alla crescita, con il supporto di diversi esperti, il ginecologo, l'ostetrica, l'assistente sanitario, lo psicologo. E' attivabile per i minori senza autorizzazione dei genitori, in applicazione alla Legge del consenso, che ci permette di ascoltare e accogliere ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze, grazie al lavoro di comunicazione che facciamo nelle scuole. Si arriva qui con una domanda di tipo fisico-biologico, ma poi, trovando altre professionalità a disposizione, si fa orientamento per dare risposte in ambito più ampio. E per il supporto psicologico di tipo terapeutico si richiede poi il consenso della famiglia, incentivando così il dialogo tra figli e genitori. E proprio a questo proposito partirà a ottobre e fino a marzo nel Municipio 3 di Milano il cineforum 'Genitori e adolescenti, imperfetti e sconosciuti', un approccio-pilota di incontri e dibattiti con la visione gratuita di un film per favorire la relazione genitori-figli".