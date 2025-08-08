Logo Tgcom24
"Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa" di Teresa Manes

Da quando suo figlio"si è tolto"senza dare spiegazioni questa madre ha trasformato il suo dolore in una missione"

di Paola Cambiaghi
08 Ago 2025 - 13:32
Il volume di Fabbri Editori racconta la sua sofferenza, la ricerca di un senso e soprattutto racconta Andrea, una vittima che non è riuscita a gridare il suo dolore

