Roma, 12enne aggredita da undici coetanei davanti alla scuola: il quartiere insorge, ma i genitori difendono i figli bulli

© Istockphoto
Undici contro una. Colta alle spalle, strattonata e poi trascinata a terra. La brutale aggressione è stata consumata in pochi minuti davanti alla scuola a Castelverde, periferia est di Roma. Una studentessa di 12 anni è stata picchiata da un gruppo di undici coetanei, tra cui anche alcune ragazze. L'attacco, avvenuto all'uscita dell'istituto che la giovane frequenta, sarebbe stato ripreso con i cellulari da altri studenti che assistevano alla scena e che incitavano i bulli. A interrompere l'aggressione sono stati alcuni compagni di classe, intervenuti per soccorrerla e metterli in fuga.
Secondo quanto riferisce La Repubblica, tra i vari aggressori c'erano ragazzi e ragazze coetanei della vittima e qualcuno di qualche anno più grande. La famiglia della 12enne sta valutando se presentare denuncia, mentre la scuola ha già convocato le undici famiglie dei presunti responsabili per chiarire l'accaduto e i docenti si sono riuniti d'urgenza per discutere le misure da adottare. A far esplodere il caso è stato il comitato di quartiere di Castelverde, che ha denunciato pubblicamente l'episodio sui social.
La vicenda ha acceso il dibattito nel quartiere della Capitale, dove in molti puntano il dito contro un clima di omertà e la giustificazioni da parte di alcuni adulti che tendono a minimizzare l'accaduto.