Roma, 12enne aggredita da undici coetanei davanti alla scuola: il quartiere insorge, ma i genitori difendono i figli bulli

Secondo quanto riferisce La Repubblica, tra i vari aggressori c'erano ragazzi e ragazze coetanei della vittima e qualcuno di qualche anno più grande. La famiglia della 12enne sta valutando se presentare denuncia, mentre la scuola ha già convocato le undici famiglie dei presunti responsabili per chiarire l'accaduto e i docenti si sono riuniti d'urgenza per discutere le misure da adottare. A far esplodere il caso è stato il comitato di quartiere di Castelverde, che ha denunciato pubblicamente l'episodio sui social.