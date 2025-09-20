Studente 14enne suicida, l'ultimo messaggio nella chat di classe: "Lasciatemi un posto in prima fila"

Per la serata di sabato è programmata una fiaccolata a Santi Cosma e Damiano per ricordare Paolo. L'iniziativa, nata dal basso, è rimbalzata sui social ed è un modo attraverso cui la comunità locale vuole dimostrare la sua vicinanza alla famiglia e che il territorio non è indifferente ai drammi che colpiscono i suoi giovani. Ad intervenire sarà anche l'arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari. Dall'area antistante la caserma dei carabinieri, un corteo sfilerà lungo le strade del paese fino a raggiungere il santuario di Santi Cosma e Damiano.