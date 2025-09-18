Latina, quattro compagni di classe convocati in Procura

Quattro compagni di classe di Paolo. È su di loro che si concentra l'attenzione dei carabinieri che stanno acquisendo informazioni e ascoltando testimonianze per fare chiarezza su quanto accaduto al 14enne di Santi Cosma e D'Amiano, in provincia di Latina, che si è tolto la vita poche ore prima di tornare a scuola, dopo la pausa estiva. Dai racconti dei genitori del ragazzo, sarebbero 4 in particolare i bulli che lo avrebbero vessato quotidianamente. E ora i loro nomi sono stati trasmessi alla Procura dei minorenni di Roma, che li convocherà per ascoltarli. I militari hanno anche avuto mandato di sequestrare i telefonini di alcuni conoscenti di Paolo. "Il 14enne non voleva tornare a scuola" ha raccontato la madre a Mattino 5 "ma non pensavamo fosse così spaventato". Erano ormai 5 anni che veniva bullizzato, da quando era alle scuole elementari.