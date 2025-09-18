Logo Tgcom24
IL CASO

Latina, quattro compagni di classe convocati in Procura

"Erano ormai cinque anni che veniva bullizzato, da quando era alle scuole elementari

di Beatrice Bortolin
18 Set 2025 - 13:09
01:24 

Quattro compagni di classe di Paolo. È su di loro che si concentra l'attenzione dei carabinieri che stanno acquisendo informazioni e ascoltando testimonianze per fare chiarezza su quanto accaduto al 14enne di Santi Cosma e D'Amiano, in provincia di Latina, che si è tolto la vita poche ore prima di tornare a scuola, dopo la pausa estiva. Dai racconti dei genitori del ragazzo, sarebbero 4 in particolare i bulli che lo avrebbero vessato quotidianamente. E ora i loro nomi sono stati trasmessi alla Procura dei minorenni di Roma, che li convocherà per ascoltarli. I militari hanno anche avuto mandato di sequestrare i telefonini di alcuni conoscenti di Paolo. "Il 14enne non voleva tornare a scuola" ha raccontato la madre a Mattino 5 "ma non pensavamo fosse così spaventato". Erano ormai 5 anni che veniva bullizzato, da quando era alle scuole elementari.

 

  

 

