Latina, la madre dello studente suicida: "Le parole possono essere pugni"

"Le parole possono essere carezze, oppure pugni e Paolo ne ha ricevuti troppi". Lo ha detto la madre di Paolo Mendico, il 15enne che si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, perché vittima di bullismo. "Guardo i video di Paolo e mi si spezza il cuore, chissà cosa desiderava mentre chiudeva gli occhi", ha scritto la donna in un nuovo post su Facebook. Un video che è "un ricordo tenero e straziante. Ma è anche un invito. Impariamo ad ascoltare. A capire. A fermarci. A proteggerli", ha aggiunto.