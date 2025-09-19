Controllare, dialogare, prevenire: cosa devono fare i genitori per proteggere i figli online

Gli episodi non sono isolati. Nel 2024 la Polizia Postale ha gestito 2.809 casi di pedopornografia e adescamento online, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Sempre più spesso le vittime sono bambini e preadolescenti tra i 10 e i 13 anni, fascia di età che coincide con i primi accessi non controllati a smartphone e social. Anche i casi di revenge porn minorile sono in aumento: 42 nel 2024, contro i 29 del 2023, con la maggioranza delle vittime tra i 14 e i 17 anni.